Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor
Aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanacak. Kısıtlama bugün saat 21.00'de başlayacak. Peki Nerelerden alışveriş yapılabilecek? Yemek siparişi verilebilecek mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Tek yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumu ne olacak? Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler neler? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtı.
Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.
Nerelerden alışveriş yapılabilecek?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.