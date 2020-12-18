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Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanacak. Kısıtlama bugün saat 21.00'de başlayacak. Peki Nerelerden alışveriş yapılabilecek? Yemek siparişi verilebilecek mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Tek yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumu ne olacak? Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler neler? İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtı.

18.12.2020 11:07 - Son Güncelleme: 18.12.2020 11:07
Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.

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Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Buna göre, hafta sonu için uygulanacak üçüncü sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama, 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapanacak.

Hafta sonunun tamamını kapsayacak kısıtlama ile ilgili merak edilenler ve cevapları ise şöyle;

Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Nerelerden alışveriş yapılabilecek?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Bakkal fırın açık mı? Yemek siparişi serbest mi? Şehirler arası seyahat edilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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