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İstanbul'dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Birçok ilçede etkili olan kar yağışından arşivlik fotoğraf kareleri çıktı. İşte megakent İstanbul'dan kar manzaraları.

22.01.2022 10:36 - Son Güncelleme: 22.01.2022 10:40
İstanbul’dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu.

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İstanbul’dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün başlayan ve gece boyunca aralıklı olarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

İstanbul’dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

Anadolu yakasında gece saatlerinde aralıklı devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde özellikle Çamlıca Tepesi ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

İstanbul’dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

Yağışın yoğun olduğu Pendik, Kartal, Maltepe, Aydos ve bazı bölgelerde araçların üstü, yol kenarları ve parklar beyaza büründü.

İstanbul’dan kar manzaraları! Kent beyaza büründü arşivlik fotoğraflar çıktı

Avrupa yakasının bazı bölgelerinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde Bayrampaşa, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde kısa süre kedini gösterdi.

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