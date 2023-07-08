Kutlu zafer! Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı: "Başka bir şey demirem ben seni çok sevirem"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illerle ziyaret turlarına başladı. Başkan Erdoğan'ın Bayburt sonrası ikinci durağı Gümüşhane oldu. Başkan Erdoğan Bayburt Vilayet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşması esnasında sevgi seline uğradı. Bir çocuk sahneye atlayıp Başkan Erdoğan'a uzun uzun sarıldı ve elini öptü. Öte yandan Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı. Vatandaşların elinde tuttuğu pankartlarda, "Başka bir şey demirem ben seni çok sevirem", Yüzde 82.30 az oldu ama olsun" ifadelerine yer verdi. İşte kare kare Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisi....
08.07.2023 19:36 - Son Güncelleme: 08.07.2023 19:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna Bayburt'tan başladı.
SAHNEYE ATLADI: TAYYİP DEDESİNE UZUN SARILDI ELİNDEN ÖPTÜ
Başkan Erdoğan Bayburt Vilayet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşması esnasında sevgi seline uğradı. Bir çocuk sahneye atlayıp Erdoğana uzun uzun sarıldı ve elini öptü.