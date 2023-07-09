81 il için az evvel uyarı yapıldı! Böylesi ilk kez olacak! O tarihte hızla artacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Hakkari, Van, Rize...

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tarih bile verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunu yayımladı. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde son durum açıklandı ve tek tek uyarı yapıldı. Böylesi ilk kez olacak! Çarşamba günü hızla artması bekleniyor. Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Hakkari, Van, Rize ve diğer illerde yaşayacan vatandaşlar dikkat! Uzman isim, ''Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz." dedi. İşte il il hava durumu ve uzmanların açıklamaları...