81 il için az evvel uyarı yapıldı! Böylesi ilk kez olacak! O tarihte hızla artacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Hakkari, Van, Rize...
Temmuz ayını yaşarken sıcaklıklar da git gide artıyor. İstanbul'da bir önceki gün ve bugün yağar yağmur sizi aldatmasın. Sıcaklıklar kasıp kavuracak! Uzmanlar bir bir uyarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ''Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak." dedi. Çelik, tarih de vererek, ''Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak.'' şeklinde konuştu. İşte detaylar...
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tarih bile verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunu yayımladı. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde son durum açıklandı ve tek tek uyarı yapıldı. Böylesi ilk kez olacak! Çarşamba günü hızla artması bekleniyor. Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Hakkari, Van, Rize ve diğer illerde yaşayacan vatandaşlar dikkat! Uzman isim, ''Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz." dedi. İşte il il hava durumu ve uzmanların açıklamaları...
Ağustos ayına yaklaşırken sıcaklıklar da etkisini artırıyor. Bazı illerde dünden bu yana hava sıcaklıkları düşük olsa da yağmurlar yerini sıcak havalara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, batı ve iç bölgelerde yağışlı sisteminin salı günü akşam ülkeyi terk etmesiyle açık bir hava görüleceğini söyledi. Böylelikle de sıcaklıkların artacağını bildirdi.
Çelik, 10-17 Temmuz arasındaki hava durumu tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Karadeniz bölgesinin tamamında kuvvetli yağışa neden olan sistemin yarın gece saatlerinde kadar etkisini devam ettireceğini kaydetti.