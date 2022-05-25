Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Başkan Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Erdoğan, kendisine imzalı forma ve basketbol topu hediye eden takım ile bol bol fotoğraf çektirdi.
25.05.2022 19:23 - Son Güncelleme: 25.05.2022 19:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.