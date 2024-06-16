Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ! En güzel, pratik, lezzetli kavurma yapılışı

1 Etin küçük ve eşit boyutlarda kesilmesi, pişirme sürecinde önemli bir rol oynar. Eşit boyutlardaki parçalar, etin aynı anda pişmesini sağlayarak homojen bir lezzet sunar. Ayrıca, fazla yağları etten ayırarak daha hafif ve lezzetli bir kavurma elde edebilirsiniz. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır? En pratik, güzel, lezzetli kavurma nasıl yapılır? İşte cevabı...

2 KAVURMA PÜF NOKTALARI NELER? -Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz. -Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.