Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ! En güzel, pratik, lezzetli kavurma yapılışı

Kurban Bayramı'nın en özel tatlarından biri olan kavurma, sofralarımızı şenlendiriyor. Kavurma yapımında kullanılacak etin kalitesi, lezzet açısından büyük önem taşır. Genellikle koyun veya dana eti tercih edilir. Bu etlerin yağlı veya yağsız olması tamamen damak zevkinize bağlıdır. Kaliteli bir et seçmek, kavurmanın tadını doğrudan etkiler. İşte en pratik ve en lezzetli kavurma tarifi için bilmeniz gereken püf noktaları...
Etin küçük ve eşit boyutlarda kesilmesi, pişirme sürecinde önemli bir rol oynar. Eşit boyutlardaki parçalar, etin aynı anda pişmesini sağlayarak homojen bir lezzet sunar. Ayrıca, fazla yağları etten ayırarak daha hafif ve lezzetli bir kavurma elde edebilirsiniz. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır? En pratik, güzel, lezzetli kavurma nasıl yapılır? İşte cevabı...
KAVURMA PÜF NOKTALARI NELER?
-Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.
-Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.
-Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.
-Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.