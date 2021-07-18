Kurban Bayramı'nda koronavirüse karşı bunlara dikkat! DSÖ madde madde uyardı!
Türkiye koronavirüs vakalarının azalmasının ardından 1 Temmuz'da geçilen normalleşme ile birlikte birçok tedbir esnetildi. Sokağa çıkma yasakları kaldırıldı, restoran ve kafeler işletilmeye kaldığı yerden devam etti. Öte yandan aşılamada da tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye için DSÖ'den bir yaz ayı uyarısı geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, güvenli bir yaz geçirmenin formülünü ise madde madde açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ve Türkiye'deki en yetkili isimleri, bayram dolayısıyla Türkiye için özel bir mesaj yayınladı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev tarafından ortak kaleme alındığı bildirilen açıklamada, zorlu geçen pandeminin, toplumun ruh sağlığının yanı sıra herkes için zorlu geçen bir dönem olduğu ve herkesin rahatlamak istemesinin çok doğal karşılanması gerektiği belirtilirken "Ancak geçen yaz yine aynı zamanları yaşadık. Bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar çok hızlı bir şekilde gevşetildiğinde, Avrupa Bölgesi genelinde bizi tekrar karantina almaya zorlayan vaka artışları ve ölümlerde üzücü bir yükseliş gözlemledik.
BULAŞICILIĞI YÜKSEK VARYANTLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Avrupa Bölgesi'nde aşılama hızla devam etse de, nüfusun büyük bir kısmının halen aşısız olduğuna işaret edilen açıklamada bulaşıcılığı oldukça yüksek varyantların dolaşımda olduğu da hatırlatılarak "Aynı zamanda, COVID-19 vakalarında artışa yol açan halk sağlığı ve sosyal önlemlerde gevşeme görüyoruz; aşılama oranlarının yüksek olmadığı, özellikle en savunmasız gruplar arasında, bu düşük rakamlar, artan hastaneye yatışlara, sağlık sistemlerinde ek yüke ve can kayıplarına neden oluyor.