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Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş bayram namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak camilerde cemaatle kılınabilecek bayram namazı öncesi vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte o liste...

18.07.2021 14:26 - Son Güncelleme: 18.07.2021 14:26
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

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Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE, İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ŞÖYLE:

Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22
Ağrı: 05.30
Aksaray: 06.09
Amasya: 05.57

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

Ankara: 06.10
Antalya: 06.25
Ardahan: 05.28
Artvin: 05.32
Aydın: 06.35

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

Balıkesir: 06.31
Bartın: 06.09
Batman: 05.42
Bayburt: 05.40
Bilecik: 06.21

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri

Bingöl: 05.42
Bitlis: 05.37
Bolu: 06.13
Burdur: 06.25
Bursa: 06.25