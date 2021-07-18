Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri | 81 il kurban bayramı namaz saatleri
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş bayram namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak camilerde cemaatle kılınabilecek bayram namazı öncesi vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte o liste...
18.07.2021 14:26
- Son Güncelleme: 18.07.2021 14:26
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.