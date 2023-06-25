CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rezilliğin sergisi! Ne ararsan var: İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her geçen gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi oldu. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserlerin yer alması büyük tepki çekti.
25.06.2023 23:27 - Son Güncelleme: 25.06.2023 23:32
Feshane-i Amire binasını restore ettirip "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi büyük tepki topladı.
REZİLLİĞİN SERGİSİ
Söz konusu sergide yer alan sözde eserlerde, LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapılırken, İslami değerlere hakaret edildi.