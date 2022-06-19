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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

Hafta sonu planı yapmak isteyenler "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen yeni tahminlere göre, Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran 2022 hava durumu

19.06.2022 06:32 - Son Güncelleme: 19.06.2022 06:32
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz2in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul'un kuzey kesimleri, Isparta, Osmaniye, Hatay kıyıları, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu, Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak ve Afyon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Saatte 60 km! Bugün hava nasıl olacak? | 19 Haziran 2022 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiisinin, gece saatlerinde Osmaniye ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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