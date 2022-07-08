Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir Bayram namazı saatleri 2022: İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ 2022
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram hakkında birçok detay merak edilmeye başlandı. Özellikle en sık aratılanlar arasında 2022 Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak sorusu yer alıyor. İllere göre bayram namazı saatleri 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
08.07.2022 10:11 - Son Güncelleme: 08.07.2022 10:11
2022 Bayram namazı saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bayram sabahı erkenden uyanıp namaz kılmaya gidecek olanlar illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Bayram namazı kaçta? İstanbul Bayram namazı saati 2022 ne zaman? İşte merak edilenler...
Kars 05.20
Kastamonu 05.55
Kayseri 05.55
Kilis 05.53
Kırıkkale 06.00
Kırklareli 06.21
Kırşehir 05.59
Kocaeli 06.12
Konya 06.09
Kütahya 06.15
Malatya 05.45
Manisa 06.27
Mardin 05.37
Mersin 06.03
Muğla 06.27
Muş 05.31
Nevşehir 05.58
Niğde 06.00
Ordu 05.40
Osmaniye 05.56
Rize 05.29
Sakarya 06.10
Samsun 05.45
Siirt 05.31
Sinop 05.48
Sivas 05.46
Şanlıurfa 05.45
Şırnak 05.30
Tekirdağ 06.21
Tokat 05.47