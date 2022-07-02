SON DAKİKA: AKINCI'dan bir ilk daha! LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile yaptığı atışta hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor.

BAYRAKTAR TB2 İŞARETLEDİ AKINCI VURDU

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCI'nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu.