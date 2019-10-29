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Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının simgesi olarak orta açıklığı 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Lapseki ve Gelibolu yakalarında denize batırılan kesonlar üzerine blokların yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayaklarına, bugün de vinç yardımıyla ikinci bağ kirişleri konuldu.

29.10.2019 16:00 - Son Güncelleme: 29.10.2019 16:05
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyecek olması nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Gelibolu yakasında denize batırılan keson üzerine 5'inci, Lapseki yakasında denize batırılan keson üzerine ise 4'üncü bloklar konuldu. Böylece köprü ayakları birer kademe daha yükseldi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

İKİNCİ BAĞ KİRİŞİ DE KONULDU
Cumhuriyetin 96'nci yıl dönümünün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandığı günde, Lapseki yakasında 4 bloğun yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayağına büyük bir vinç yardımıyla ikinci bağ kirişi de kondu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Çalışmalar sırasında boğaz trafiği transit gemi geçişlerine kapatıldı. Aynı çalışma, Gelibolu yakasındaki köprü ayağında da yapıldı.

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