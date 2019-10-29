Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyecek olması nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

