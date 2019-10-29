Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının simgesi olarak orta açıklığı 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Lapseki ve Gelibolu yakalarında denize batırılan kesonlar üzerine blokların yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayaklarına, bugün de vinç yardımıyla ikinci bağ kirişleri konuldu.
29.10.2019 16:00
- Son Güncelleme: 29.10.2019 16:05
Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyecek olması nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.
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