Dünyada Türk SİHA'larını kullanan ve isteyen ülkeler

Türkiye, savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çekiyor. Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına dünya çapında ilgi giderek artıyor. Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Türk SİHA'larını yakından takip ediyor. Savunma uzmanlarına göre, millî SİHA'lara birçok ülkenin ilgi göstermesinin nedenlerinin başında fiyat, maliyet, etkinlik ve performans ile sahadaki başarısı yer alıyor. İşte dünyada Türk SİHA'larını kullanan ve almak isteyen ülkeler...

25.05.2021 12:15 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





