Kritik koronavirüs raporu! İşte İstanbul'un en riskli 40 mahallesi!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs tam bitti derken yeniden hortladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle İstanbul'u işaret ederek Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ının mega kentte olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından yayınlanan koronavirüs raporunda İstanbul'un en riskli 40 mahallesi açıklandı. İşte detaylar...
Koronavirüsün yeniden yükselişe geçmesinin ardından vaka yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul ile ilgili bir rapor yayımlandı. Raporda koronavirüste en riskli 40 mahalle açıklandı. Buna göre; mekansal yayılma riskine bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalle ise Zeytinburnu Beştelsiz oldu. Sosyo-ekonomik kırılganlığın, kırsal mahallelerde daha yüksek olduğu görüldü. Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinde ana ulaşım ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Kentsel yoğunluğa bağlı riskin en yüksek olduğu mahalle ise Başakşehir Ziya Gökalp oldu.
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve İBB iştiraklerinden BİMTAŞ'ın yürüttüğü "COVID-19 ile Mücadele Kapsamında İstanbul Kırılganlık Haritası" projesi sonuçlandı.
Dört ana başlık ve yirmi iki alt başlık halinde haritalar oluşturuldu. Haritaların oluşturulması için kullanılan alt başlıklar eşit ağırlıklı endeks modeli ile hesaplanıp ana başlıkların oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca alt başlıklar da kendi aralarında endeks skorları hesaplanıp haritalandırıldı.
Bu haritalarla, riskli, kırılgan bölgeler ile acil müdahale edilmesi gereken bölgelerin tespit edilmesi, salgınla mücadelede kaynakların rasyonel ve optimum bir şekilde kullanılması, karar alıcı kent paydaşlarına acil müdahale bölgeleri konusunda önceliklendirme yapılması ve müdahale politikalarına katkı sunulması amaçlandı. Proje kapsamında oluşturulan mekansal yayılma riskine bağlı kırılganlık haritası, sosyo-ekonomik kırılganlık haritası, ulaşıma bağlı kırılganlık haritası ve kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık haritasının sonuçları şöyle:
Mekansal yayılma riskine bağlı endeksin oluşturulmasında 15 alt gösterge kullanıldı. Bu göstergeler, "Hayat Eve Sığar" uygulaması risk yoğunluğu, aile sağlığı merkezi sayısı, AVM sayısı, eczane sayısı, ibadethane sayısı, kamu kurumu sayısı, kafe gibi hizmet alanı sayısı, market sayısı, kütüphane sayısı, park ve yeşil alan sayısı, sağlık kurumu sayısı, turistik alan sayısı, anaokulu ve ilkokul sayısı, toplu taşıma durak sayısı, ticari alan sayısından oluştu. Nüfus hareketliliği ve yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelerin kırılganlığının yüksek olduğu görüldü.
Avrupa Yakası'nda yer alan mahalleler, Anadolu Yakası'ndakilere göre daha riskli durumdayken, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Şişli ilçelerinde yer alan mahallelerde endeks değerleri daha yüksek bulundu .
Ulaşıma bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalleler ise sırasıyla; Mimar Sinan (Üsküdar), Aksaray (Fatih), Esentepe (Şişli), Merkez (Şişli), Caferağa (Kadıköy), Osmaniye (Bakırköy), Acıbadem (Kadıköy), İçerenköy (Ataşehir), Ünalan (Üsküdar), Topçular (Eyüpsultan) oldu.
KENTSEL YOĞUNLUĞA BAĞLI KIRILGANLIK
Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık endeksinin oluşturulmasında kentsel nüfus yoğunluğu, AVM sayıları, turistik alan sayısı, kamusal şube sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayısı, pazar kurulan gün sayısı, ticari alan göstergeleri kullanıldı. Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık endeksinin sonuçlarına göre, genel olarak İstanbul'un kent merkezi ve alt merkezlerinde yer alan mahallelerin risk oranları yüksek olarak belirlendi.