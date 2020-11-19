Kritik koronavirüs raporu! İşte İstanbul'un en riskli 40 mahallesi!

Koronavirüsün yeniden yükselişe geçmesinin ardından vaka yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul ile ilgili bir rapor yayımlandı. Raporda koronavirüste en riskli 40 mahalle açıklandı. Buna göre; mekansal yayılma riskine bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalle ise Zeytinburnu Beştelsiz oldu. Sosyo-ekonomik kırılganlığın, kırsal mahallelerde daha yüksek olduğu görüldü. Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinde ana ulaşım ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Kentsel yoğunluğa bağlı riskin en yüksek olduğu mahalle ise Başakşehir Ziya Gökalp oldu.