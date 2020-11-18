Haberler Galeri Güncel Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

2020 yılı salgın, doğal afet ve birçok üzücü olay ile geride kalmak üzere. Reuters haber ajansı, servis ettiği yılın en iyi fotoğrafları serisine Türkiye'den iki fotoğraf da ekledi. Fotoğraflardan biri hemşire Dilara Fahrioğlu diğeri ise İzmir'deki Aliağa limanında sökümüne başlanmış eski gemiler kuş bakışı görünüyor.

18.11.2020 22:48 - Son Güncelleme: 18.11.2020 22:56
Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

2020 yılı salgın, doğal afet ve birçok üzücü olay ile geride kalmak üzere. Reuters haber ajansı, servis ettiği yılın en iyi fotoğrafları serisine Türkiye'den iki fotoğraf da ekledi. Fotoğraflardan biri hemşire Dilara Fahrioğlu diğeri ise İzmir'deki Aliağa limanında sökümüne başlanmış eski gemiler kuş bakışı görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

ABD, WASHİNGTON.
ABD başkanlık seçimleri, birçok ülkede gerçkeleşen kitlesel protestolar, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, iklim değişikliği ve orman yangınları da yine öne çıkan başlıklar oldu.

Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

BELARUS
Filipinler'den Meksika'ya, Belarus'tan Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Haiti'ye, İran'dan İtalya'ya, Çin'den Kenya'ya, İngiltere'den Rusya'ya yeryüzünün neredeyse her noktası, yılın albümünde.

Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

TÜRKİYE
Reuters'ın seçkisine Türkiye'den foto muhabiri Ümit Bektaş'ın çektiği iki kare girdi. Bunlardan biri, yoğun bakım hemşiresi Dilara Fahrioğlu.

Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu

TÜRKİYE
Diğer karede ise İzmir'deki Aliağa limanında sökümüne başlanmış eski gemiler kuş bakışı görünüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...
Açıklama MSB'den geldi: İngiliz Eurofighter Typhoon ve Türk F-16 uçakları birlikte...