Dünya onu konuşuyor! Reuters hemşire Dilara Fahrioğlu'nu bu kare ile duyurdu
2020 yılı salgın, doğal afet ve birçok üzücü olay ile geride kalmak üzere. Reuters haber ajansı, servis ettiği yılın en iyi fotoğrafları serisine Türkiye'den iki fotoğraf da ekledi. Fotoğraflardan biri hemşire Dilara Fahrioğlu diğeri ise İzmir'deki Aliağa limanında sökümüne başlanmış eski gemiler kuş bakışı görünüyor.
18.11.2020 22:48
- Son Güncelleme: 18.11.2020 22:56
2020 yılı salgın, doğal afet ve birçok üzücü olay ile geride kalmak üzere. Reuters haber ajansı, servis ettiği yılın en iyi fotoğrafları serisine Türkiye'den iki fotoğraf da ekledi. Fotoğraflardan biri hemşire Dilara Fahrioğlu diğeri ise İzmir'deki Aliağa limanında sökümüne başlanmış eski gemiler kuş bakışı görülüyor.
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