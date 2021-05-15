Kriptocu tosuncuk Faruk Fatih Özer için çember daralıyor! Thodex kurucusu 48 saat içinde...
Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.
15.05.2021 10:41
- Son Güncelleme: 15.05.2021 10:54