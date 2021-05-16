İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Türkiye'de tam kapanma ile birlikte vaka sayıları 60 binlerden 10 bin sınırına kadar geriledi. 17 günlük tam kapanma yarın sabah 05.00 itibarıyla sona eriyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak normalleşme kararıyla beraber "kademeli ve kontrollü normalleşme" sürecine girilecek. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? AVM'lerde durum ne olacak? Düğünler yapılabilecek mi? İşte adım adım tam normalleşme takvimi...

16.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





