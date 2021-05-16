İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...
Türkiye'de tam kapanma ile birlikte vaka sayıları 60 binlerden 10 bin sınırına kadar geriledi. 17 günlük tam kapanma yarın sabah 05.00 itibarıyla sona eriyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak normalleşme kararıyla beraber "kademeli ve kontrollü normalleşme" sürecine girilecek. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? AVM'lerde durum ne olacak? Düğünler yapılabilecek mi? İşte adım adım tam normalleşme takvimi...
Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.
ÖNCE KAFE-RESTORANLAR
Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek. Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00'de kapanma şartıyla açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00'den sonra uygulanacak.