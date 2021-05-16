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İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Türkiye'de tam kapanma ile birlikte vaka sayıları 60 binlerden 10 bin sınırına kadar geriledi. 17 günlük tam kapanma yarın sabah 05.00 itibarıyla sona eriyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak normalleşme kararıyla beraber "kademeli ve kontrollü normalleşme" sürecine girilecek. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? AVM'lerde durum ne olacak? Düğünler yapılabilecek mi? İşte adım adım tam normalleşme takvimi...

16.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:21
İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak.

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İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor. Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.

İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Hürriyet'in haberine göre, toplantıdan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların çıkması bekleniyor:

İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

ÖNCE KAFE-RESTORANLAR
Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek. Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00'de kapanma şartıyla açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00'den sonra uygulanacak.

İşte adım adım normalleşme takvimi! Düğünler, AVM'ler, kafe ve restoranlar...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü sürmesi planlanıyor. İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında vaka/ölüm sayılarının istenen seviyeye gelmesi durumunda pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak. Okullarda, uzaktan eğitime sonbahara kadar devam edilecek.