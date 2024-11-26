KPSS şartsız şehir hastanelerine personel alımı başladı! Ankara, Bursa, İstanbul...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alımı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon biriminde çalıştırılmak üzere temizlik elemanı ve tekstil elemanı arıyor. Aranan nitelikler arasında, lise veya üniversite mezuniyetinin yanı sıra hastane ortamında çalışmaya uygun sağlık durumu ve ekip çalışmasına yatkınlık yer alıyor. Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek, tercihen sigara kullanmayan adaylar tercih ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların CV'lerini kariyer@salushealth.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Detaylı Başvuru Linki: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alımı

Bursa Şehir Hastanesi Personel Alımı Bursa Şehir Hastanesi, numune ve hasta taşıma işleri için personel alacak. 35 yaşını aşmamış ve hastane bünyesinde vardiyalı çalışabilecek adaylar tercih ediliyor. Çalışma saatleri ise 3 vardiya olarak belirlenmiş (07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00). Çalışanlara servis ve yemek imkânı sağlanacak. Başvurmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Detaylı Başvuru Linki: Bursa Şehir Hastanesi Personel Alımı