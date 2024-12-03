BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde yağışlar görülecek. Yağışların büyük çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olacakken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışlar ve Kuvvetli Rüzgarlar



Yağışların Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgarlar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma, don olayları ve sis bekleniyor.

Rüzgar Durumu



Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor, ancak güneydoğu ve güney yönlerinden de hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek.

3 Aralık Bölge Bölge Hava Durumu Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale gibi illerde aralıklı yağışlar bekleniyor. İstanbul: 11°C, aralıklı yağmur ve sağanak

Çanakkale: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı