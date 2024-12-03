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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre, 3 Aralık itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'dan Antalya'ya kadar geniş bir alanı etkileyen bu hava koşulları günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Peki 3 Aralık'ta yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve bazı illerdeki hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 07:31 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 07:31
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde yağışlar görülecek. Yağışların büyük çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olacakken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Yağışlar ve Kuvvetli Rüzgarlar

Yağışların Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgarlar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma, don olayları ve sis bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Rüzgar Durumu

Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor, ancak güneydoğu ve güney yönlerinden de hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

3 Aralık Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi
Marmara bölgesinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale gibi illerde aralıklı yağışlar bekleniyor.

İstanbul: 11°C, aralıklı yağmur ve sağanak
Çanakkale: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Ege Bölgesi
Ege bölgesinde İzmir ve Manisa dışında genellikle sağanak yağışlar görülecek. Muğla çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

İzmir: 16°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 10°C, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Akdeniz Bölgesi
Akdeniz bölgesinin batısında ve Mersin ile Adana çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya, Muğla ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülecek.

Antalya: 16°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Mersin: 19°C, gece saatlerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin batısı ve güneyinde yağışlar etkili olurken, İç Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgede pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don da görülecek.

Ankara: 10°C, gece saatlerinde aralıklı yağmur
Konya: 9°C, aralıklı yağmur ve sağanak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum: -3°C, çok bulutlu
Kars: 1°C, çok bulutlu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Denizlerde Hava Durumu
Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege açıklarında ise fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde rüzgar
Ege Denizi: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde rüzgar
Akdeniz: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4-6, öğleden sonra doğusu 8 kuvvetinde rüzgar

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Uyarılar ve Önlemler

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Buzlanma ve Don Uyarısı: İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle karayolu ulaşımında zorluklar yaşanabilir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Fırtına Uyarısı: Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de denizlerde fırtına etkili olabilir. Denizcilerin dikkatli olması ve açık denize açılmamaları önerilmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yağışlar ve soğuk hava etkili olacak. Bölgelerdeki vatandaşların hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları, seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

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