HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji’den flaş uyarı! Hava nasıl olacak? 19 Eylül 2022 hava durumu

Açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

"HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ DA GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.