HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Meteoroloji'den flaş uyarı! Hava nasıl olacak? 19 Eylül 2022 hava durumu
Cuma ve Cumartesi günü yaşanan sıcak ve bunaltıcı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına geriliyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayınlandı.
Yayınlanan rapora göre, hava sıcaklıklarının yarından başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR YARINDAN İTİBAREN DÜŞÜYOR
Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
Açıklamaya göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
"HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ DA GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR"
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.
"SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK"
Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa, Sakarya ve Yalova'nın doğu, Bilecik'in kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu