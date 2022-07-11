KPSS şartsız,18-55 yaş arası, 8 bin TL maaş ile personel alınacak! Anında online başvuru! İŞKUR’dan yeni müjde!

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR 2022 ilanları neler sorusu yer aldı.Peki, İŞKUR iş ilanları 2022 neler? İŞKUR başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...