Çankırı’da 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Çankırı’da kar tatili var mı? Valilik son dakika...

Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kentte etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbirler alındığı belirtildi. Yaşanan son gelişmelerin ardından veliler ve öğrenciler tarafından 27 Kasım Çarşamba Çankırı'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki yarın Çankırı'da okullar tatil mi? İşte habere ilişkin detaylar...

26 KASIM EĞİTİME ARA Açıklamada, il genelindeki özel ve resmi tüm okulların, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü bir gün süreyle tatil olduğu duyuruldu. Kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla alınan bu önlemin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için alındığı vurgulandı.