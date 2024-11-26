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Çankırı'da 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Çankırı'da kar tatili var mı? Valilik son dakika...

Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Çankırı'da da 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 25-26 Kasım tarihlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle şehirde eğitime bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, sağanak kar yağışının Çankırı'da devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yapılacak yeni açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki Çankırı'da yarın okullar tatil mi? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:31
Çankırı’da 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Çankırı’da kar tatili var mı? Valilik son dakika...

Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kentte etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbirler alındığı belirtildi. Yaşanan son gelişmelerin ardından veliler ve öğrenciler tarafından 27 Kasım Çarşamba Çankırı'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki yarın Çankırı'da okullar tatil mi? İşte habere ilişkin detaylar...

Çankırı’da 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Çankırı’da kar tatili var mı? Valilik son dakika...

26 KASIM EĞİTİME ARA

Açıklamada, il genelindeki özel ve resmi tüm okulların, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü bir gün süreyle tatil olduğu duyuruldu. Kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla alınan bu önlemin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için alındığı vurgulandı.

Çankırı’da 27 Kasım Çarşamba okul tatil mi? Yarın Çankırı’da kar tatili var mı? Valilik son dakika...

KAMUDA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 26 Kasım günü idari izinli sayılacaklarını belirtti.

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