KPSS şartsız, en az lise mezunu personel alımı başladı! İŞKUR harekete geçti! Son gün 5 Ağustos!

İŞKUR tarafından personel alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKR personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR kamu personeli alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...