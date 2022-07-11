KPSS 50 puan ile memur alımı yapacak! 99 farklı kontenjandan 19 bin 969 kişi aranıyor! En az 8.576 TL maaş!

99 Branşta olmak üzere 19 bin 969'u Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 50 puan şartı ile 31 de milli sporculardan olmak üzere 20.000 Kamu Personel Alımı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 20 bin öğretmen alımı yapacak. 2022 sözleşmeli personel alımı ve sözlşmeli öğretmen alımı 2022 için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.