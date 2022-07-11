KPSS 50 puan ile memur alımı yapacak! 99 farklı kontenjandan 19 bin 969 kişi aranıyor! En az 8.576 TL maaş!
99 Branşta olmak üzere 19 bin 969'u Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 50 puan şartı ile 31 de milli sporculardan olmak üzere 20.000 Kamu Personel Alımı başlıyor. Peki, sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...
99 Branşta olmak üzere 19 bin 969'u Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 50 puan şartı ile 31 de milli sporculardan olmak üzere 20.000 Kamu Personel Alımı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 20 bin öğretmen alımı yapacak. 2022 sözleşmeli personel alımı ve sözlşmeli öğretmen alımı 2022 için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022
Okul Öncesi 7503,
Sınıf Öğretmenliği 2223,
Özel Eğitim 1250,
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1218,
İlköğretim Matematik 1004,
Matematik 714,
Türk Dili ve Edebiyatı 616,
Türkçe 552,
Fen Bilimleri 480,
Rehberlik 467 olarak açıklanmıştı. Toplamda 99 branşta KPSS 50 puanla atama yapılacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI TAM LİSTE
Okul Öncesi 7503, Sınıf Öğretmenliği 2223, Özel Eğitim 1250, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1218, İlköğretim Matematik 1004, Matematik 714, Türk Dili ve Edebiyatı 616, Türkçe 552, Fen Bilimleri 480, Rehberlik 467, İngilizce 450, Sosyal Bilgiler 351, Tarih 345, Fizik 306, Beden Eğitimi 288, Kimya / Kimya Teknolojisi 232, Coğrafya 202, Arapça 193, Felsefe 177, Almanca 175, Biyoloji 174, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 165, Görsel Sanatlar 157, Bilişim Teknolojileri 112, Müzik 112, Teknoloji ve Tasarım 87, Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 55, Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 55, Yiyecek İçecek Hizmetleri 52, Motorlu Araçlar Teknolojisi 21, Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 19, Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 18, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 14, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 13, Sağlık / Sağlık Hizmetleri 12, Adalet 11, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 9, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 7, Metal Teknolojisi 6, Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 6, Gıda Teknolojisi 5, Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 5, Laboratuvar Hizmetleri 5