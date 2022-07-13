Her yudumunda kendini fark ettirecek! Yıllardır yanlış yapılıyormuş! ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ!
Sağlığa olan faydasının yanı sıra verdiği keyifle de bir numaralı içeceğimiz olan çayı siz de yanlış demliyor olabilirsiniz. Çok daha lezzetli bir çay için çay demleme yöntemleri ve konu hakkında daha detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.
Çay çoğu kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çay demlerken dikkat etmeniz gereken birkaç kural ile siz de en lezzetli çayı ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, çay nasıl demlenir? Çay kaç dakikada demlenir? Çay demlemenin püf noktaları neler? İşte merak edilenler...
Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.
Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur. Bu yüzden:
İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün.
Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı(kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün.
Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir.
Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.
EN İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?
Çay havayla temas etmemeli, nemden ve farklı kokulardan etkilenmemelidir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde saklanmalıdır.
İyi bir çay demlemek için çayın suyu muhakkak yumuşak ve tatlı olmalıdır. Su kireçsiz, klorsuz ve madensiz olmalıdır.
Çayın en iyi şekilde demlenmesi için kullanılan demlik porselen olmalıdır.
Çay demlemeden önce demlik ısıtılmalıdır.
Temiz olan demliğin içine bir bardak için iki çay kaşığı kadar çay konulur. 1 çay bardağı kadar çaya 2 bardak 100 dereceden birkaç derece daha az olan sıcaklıkta su konulur.
Çaydanlıkta kalan kaynayan suyun altı kısılmalı ve kesinlikle demlik kaynatılmamalıdır.
Çay demlenirken demliğin üzerine temiz bir mutfak bezi örtülmelidir.
Demliğin ağız kısmı bir alüminyum folyo ile kapatılmalıdır.
Demlenme işlemi sırasında kesinlikle demlik sallanmamalıdır.
Türk çayının demlenme süresi çaya bağlı olarak değişse de ortalama 10 ila 15 dakika arasındadır.
Çay demlendikten sonra çay posası ve suyu ayrılmalıdır.
Demlenen çay yarım saat içerisinde tüketilmelidir.