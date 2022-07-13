Her yudumunda kendini fark ettirecek! Yıllardır yanlış yapılıyormuş! ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ!

Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.

Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur. Bu yüzden: