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9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer bilgiler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte güncel ilanla ilgili kadro bilgisi, başvuru şartları ve süresi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:46 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:47
9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Vatandaşlar tarafından AFAD personel alımına dair ilanlar araştırılıyor. AFAD resmi sitesinde 27.11.2024 tarihli yayınlanan güncel ilana göre Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri alımı yapılacak. İşte kadro detayları ve başvuruya ilişkin merak edilenler...

9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Hangi alanda alım yapılacak?

Arama ve Kurtarma Teknikeri alımı gerçekleştirilecek.

Kadro kaç kişilik?

AFAD resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre 1.000 (Bin) adet boş pozisyona alım yapılacak.

9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Nerede görevlendirilecek?

Alım yapılan adaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında istihdam edilecek.

9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Nasıl başvuru yapabilirim?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10:00 – 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Sınav şartları, başvuru koşulları, sınav detayları, sonuçların ilanı ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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