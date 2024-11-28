9-17 Aralık AFAD personel ilanı yayınladı! İşte kadro bilgisi, şartlar ve süresi

Vatandaşlar tarafından AFAD personel alımına dair ilanlar araştırılıyor. AFAD resmi sitesinde 27.11.2024 tarihli yayınlanan güncel ilana göre Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri alımı yapılacak. İşte kadro detayları ve başvuruya ilişkin merak edilenler...