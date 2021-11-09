Kasımda ara tatil hangi gün? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? MEB ve YÖK’ten açıklama geldi! 1. ara tatil tarihi...

2021 - 2022 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlamıştı. Üniversitelerde ise öğrenciler 13 Eylül itibariyle okullarına kavuşmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir milyonlarca öğrenci derslerini uzaktan alıyordu. Uzun bir aranın ardından derslerini yüz yüze eğitim şeklinde almanın heyecanı yaşayan öğrenciler bir yandan da yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorusunu araştırıyor. Okulların yeniden kapanacağı iddiaları gündeme gelirken MEB ve YÖK'ten söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi. Öte yandan öğrenciler kasımda ilk ara tatile girecek. Peki 1. ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ilk ara tatil ne zaman? Okullar kapanacak mı? İşte tüm detaylar...