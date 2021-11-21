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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Dünyayı 2 yıldır resmen etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüban Atilla, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şaşılığa neden olabildiğini, servislerinde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, "Koronavirüsü illaki ağır atlatmak gerekmiyor, hafif geçirenlerde de rastlıyoruz." dedi.

21.11.2021 11:49 - Son Güncelleme: 21.11.2021 11:49
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Sağlık kongresi için Antalya'ya gelen Türk Oftalmoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Atilla, AA muhabirine, şaşılık üzerine bilimsel çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şaşılığın toplumda yüzde 1-2 oranında daha çok çocuklarda görüldüğünü söyledi.

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Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Şaşılığın uzun dönemde göz tembelliğine neden olduğunu dile getiren Atilla, "İki gözün bir arada kullanılmasını engelliyor. O yüzden tarama programlarına önem veriyoruz.

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Türkiye'de 5 yıldır, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile derneğimizin de katkılarıyla tarama programı yürütülüyor." diye konuştu.

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Taramalar sayesinde doğumsal problemler, sistemik hastalıklar, katarakt, göz tansiyonu gibi sorunların tespit edilebildiğini bildiren Atilla, üç yıldır da okul öncesine yönelik taramalar yaparak, miyobu erken belirleyebildiklerini aktardı.

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Atilla, okul çağındaki çocukların görme kusurlarının düzeltilmesinin hem çocuğun okul başarısını etkilediğini hem de baş ağrısı, okula gitmekte ve okumakta isteksizlik gibi problemleri çözdüğünü ifade etti.

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