Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Çocuk-yetişkin fark etmiyor! Koronavirüs geçiren kişilerde...
Dünyayı 2 yıldır resmen etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüban Atilla, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şaşılığa neden olabildiğini, servislerinde bu vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, "Koronavirüsü illaki ağır atlatmak gerekmiyor, hafif geçirenlerde de rastlıyoruz." dedi.
21.11.2021 11:49
- Son Güncelleme: 21.11.2021 11:49