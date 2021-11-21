Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botu, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.