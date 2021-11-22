Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Mahmut Özer'den heyecanlandıran açıklama: Okullar ne zaman açılıyor son dakika?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında, "22 Kasım Pazartesi günü itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Özer, "En az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 88'e yükseldi. En az 2 doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen sayımız yüzde 93'ler seviyesinde" dedi.