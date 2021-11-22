Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Mahmut Özer'den heyecanlandıran açıklama: Okullar ne zaman açılıyor son dakika?
Milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerine geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlamıştı. Hafta sonlarının da birleşmesiyle 9 gün tatil yapan öğrenciler için ara tatil sona eriyor. Gündemde ara tatilin uzatılacağı iddiaları yer alıyor. Pek çok kişi iddiaların aslının olup olmadığını araştırıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki? kullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Uzaktan eğitime mi geçilecek? İşte tüm soruların yanıtları ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayınladığı takvime göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrencilerin 9 günlük tatil sürecinde sona gelindi. 22 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarına dönecek. Ancak ara tatil boyunca bir çok kişi tatili uzatılıp uzatılmayacağını araştırdı. Peki; Okullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son durum ve Mahmut Özer'den kritik açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında, "22 Kasım Pazartesi günü itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Bakan Özer, "En az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 88'e yükseldi. En az 2 doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen sayımız yüzde 93'ler seviyesinde" dedi.