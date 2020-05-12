RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Her gün yeni bir koronavirüs son dakikası duyduğumuz, salgının etkili olduğu şu günlerden en çok merak edilenlerden biri koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedildiği sorusuydu. 'Coronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor?' sorusunun yanıtı ilk kez görüntülendi. Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. İstanbul'da bulunan 570 mezarlığa da koronavirüsten ölen vatandaşlar defnedilebiliyor. Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık. İşte ilk kez göreceğiniz o görüntüler.

12.05.2020 13:42 - Son Güncelleme: 12.05.2020 13:42
Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

İstanbul'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yoğun olarak defnedildiği Kilyos ve Yukarı Baklacı Mezarlıkları görüntülendi. Gasilhanelerde, yıkanan ve kefenlenerek torbaya konulan cenazeler, ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle tabutla defnediliyor.

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Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle coronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor.

Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor. Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor.

Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor.

Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Sarıyer'e bağlı yaklaşık 30 yıllık olan Kilyos Mezarlığı 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Cenazeler mezarlıkta ileride yapılacak düzenlemelerde kolaylık sağlaması adına boş olan adalara sırayla bir dolu bir boş şeklinde gömülüyor.

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