Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...

Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle coronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor.