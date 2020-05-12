Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor? İlk kez görüntülendi! İstanbul'da 570 tane...
Her gün yeni bir koronavirüs son dakikası duyduğumuz, salgının etkili olduğu şu günlerden en çok merak edilenlerden biri koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedildiği sorusuydu. 'Coronavirüsten ölenler nasıl gömülüyor?' sorusunun yanıtı ilk kez görüntülendi. Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. İstanbul'da bulunan 570 mezarlığa da koronavirüsten ölen vatandaşlar defnedilebiliyor. Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık. İşte ilk kez göreceğiniz o görüntüler.
12.05.2020 13:42
- Son Güncelleme: 12.05.2020 13:42
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