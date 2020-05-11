İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB’nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın da yalan olduğu ortaya çıktı

"YÖNETİCİLERİN, GEREKLİ TEDBİRLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNUYOR"

Başsavcılık; pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu tasım araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğuna hükmetti.