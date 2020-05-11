İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB’nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın da yalan olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
"YÖNETİCİLERİN, GEREKLİ TEDBİRLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNUYOR"
Başsavcılık; pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu tasım araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğuna hükmetti.
İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.
İBB: "22 MART PAZAR GÜNÜ 1 YOLCU BİNDİ" DEDİ AMA OTOBÜSE 57 YOLCU BİNMİŞ!
Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık; 22 Mart 2020 günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği bildirildi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İKİ VATANDAŞA SUÇ DUYURUSU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden, otobüs içinde fotoğraf çeken ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşan Mehmet Önder Duman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.