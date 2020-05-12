RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs Türkiye corona tablosu!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi. Peki 12 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

12.05.2020 20:10 - Son Güncelleme: 12.05.2020 20:19
Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs 2020 sayıları

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs 2020 sayıları

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi.

Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs 2020 sayıları

Peki 12 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs Türkiye corona tablosu!
Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Mayıs Türkiye corona tablosu!
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