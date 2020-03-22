Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyim? Bakanlık merak edilen 15 soruyu cevapladı!
Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz? İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Hemen hemen tüm ülkelerde görülen koronavirüs vakası Türkiye'de 947 olurken bu virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. Peki koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında gıda güvenliği ve hayvanlardan bulaş riski ile ilgili merak edilen 15 soruyu yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları…
1 - Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı?
Gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt henüz yok.
2 - Kovid-19 hastalığı yönünden gıdalar hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Tüketime hazır ve çiğ ürünlere işlem yaparken çapraz bulaşmayı önlemeliyiz. Doğrama tahtası, bıçak vb. ekipmanlar her bir işlem için temizlenip tekrar kullanılmalı. Çiğ hayvansal gıdalar iyi pişirilmeli. Sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı.
EKMEĞE AMBALAJ
3 - Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler nelerdir?
Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde hammadde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.
4 - Gıda çalışanları ne yapabilir?
Gıda çalışanları özellikle ellerini, çalışmaya başlamadan önce, pişmiş veya tüketime hazır gıdaları muamele etmeden önce, çiğ gıdaları muamele etmeden veya hazırlamadan önce, atıkları muamele ettikten sonra, temizlik faaliyetlerinden sonra, tuvalet kullanımından sonra, burnunu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, yemek yedikten, içtikten veya sigara içtikten sonra, parayla temastan sonra yıkamalı. Koruyucu eldivenler, bone, maske, galoş gibi giysiler sık sık değiştirilmeli. Solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanlar üretim faaliyetlerinden hızlıca kontrollü şekilde uzaklaştırılmalı.
TAKVİYE İLAÇ DEĞİL
5 - Virüslere karşı etkili gıda takviyeleri var mı?
Gıda takviyeleri ilaç değildir. Bu tür enfeksiyonların tedavisinde doktor önerileri dikkate alınmalı.
6 - İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski var mı?
İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski bulunmuyor. Çin'den ve diğer ülkelerden daha önce ülkemize gelen ürünler gıda güvenliği ve insan sağlığı hususları yönünden titizlikle resmi kontrole tabi tutuluyor. Uygun olmayan ürünler ülkemize sokulmuyor.
ÇİN ÜRÜNÜ GELMİYOR
7 - Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edilen hayvansal ürünlerde koronavirüs bulaşı riski var mı?
Çin'den ithal edilen hayvansal ürünlerden virüs bulaşma riski bulunmuyor. Buna ilaveten Çin'den hayvansal ürün ithalatı tedbir kapsamında tamamen durduruldu.