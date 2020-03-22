Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyim? Bakanlık merak edilen 15 soruyu cevapladı!

6 - İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski var mı?

İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski bulunmuyor. Çin'den ve diğer ülkelerden daha önce ülkemize gelen ürünler gıda güvenliği ve insan sağlığı hususları yönünden titizlikle resmi kontrole tabi tutuluyor. Uygun olmayan ürünler ülkemize sokulmuyor.

ÇİN ÜRÜNÜ GELMİYOR

7 - Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edilen hayvansal ürünlerde koronavirüs bulaşı riski var mı?

Çin'den ithal edilen hayvansal ürünlerden virüs bulaşma riski bulunmuyor. Buna ilaveten Çin'den hayvansal ürün ithalatı tedbir kapsamında tamamen durduruldu.