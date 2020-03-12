İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy şiirleri sözleri... Mehmet Akif Ersoy kimdir?
İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy sözleri şiirleri nelerdir? Bağımsızlık mücadelesi verilen günlerin önemini anlatan, edebi anlamında zirve eserlerden birisi olan İstiklal Marşı'nın kabul günü kutlanıyor. İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy bu önemli günde unutulmadı. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy sözleri şiirleri nelerdir? Mehmet Akif Ersoy tüm şiirlerini 7 kitabtan oluşan "Safahat" adlı eserinde topladı. 1911 yılında yazdığı birinci bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini; 1912 yılında yazdığı "Süleymaniye Kürsüsünde" adlı ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarını anlattı.
Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy sözleri şiirleri vatnadaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yazdığı dizelerle Türkiye'nin duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazmış ve bu marş ülkemizin temeli olmuştur. Milli mücadele dönemindeki özveriyi ve kararlılığı anlatan Ersoy, bu eseriyle toplumun bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy, 1936 yılında vefat etmiştir.
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mehtebi'nde başlayan Ersoy, ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı. Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip eden Mehmet Akif Ersoy, dil derslerine büyük ilgi duydu.
Rüştiyedeki eğitimi süresince Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dil derslerinde her zaman birinci oldu ve okulunda Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi'den oldukça etkilendi.
Rüştiyedeki eğitiminin ardından annesi medrese eğitimi istese de babasının desteğiyle Mehmet Akif Ersoy 1885'te dönemin popüler okullarındna olan Mülkiye İdaresi'nde eğitim görmeye başladı. 1888'de okulun yüksek kısmında okurken babasını kaybetti ve bir yıl sonra büyük Fatih yangınında evleri yandı. Yaşanan bu 2 olumsuz gelişme, Mehmet Akif Ersoy'un ailesini yoksulluğa sürükledi.