İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy şiirleri sözleri... Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy sözleri şiirleri vatnadaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yazdığı dizelerle Türkiye'nin duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazmış ve bu marş ülkemizin temeli olmuştur. Milli mücadele dönemindeki özveriyi ve kararlılığı anlatan Ersoy, bu eseriyle toplumun bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy, 1936 yılında vefat etmiştir.