Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

MUTANT VİRÜSÜN ETKİSİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz konuyla ilgili, "Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.