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Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında korkutucu rakamlara ulaşıldı. 1 Mart'ta kademe kademe geçilen normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayısı 39 binlere çıktı. Vakaların bu kadar yükselmesinin ardından kırmızı kategorideki illerin hepsine kısıtlamalar geri geldi. Ayrıca Ramazan ayına özel kısıtlamalar getirildi. Koronavirüs vakalarındaki artış ile ilgili açıklama yapan uzmanlar henüz pik noktaya çıkılmadığını açıkladı. Öte yandan yeni bir koronavirüs türünün daha bulunduğu açıklandı. İşte detaylar…

01.04.2021 09:32 - Son Güncelleme: 01.04.2021 09:32
Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

Sağlık Bakanlığı'nın dün vaka sayısını 39 bin 302 olarak açıklamasıyla, 'salgında 3'üncü dalganın pik noktasına mı çıktık' sorusu gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili konuşan uzmanlar, henüz pike ulaşılmadığını söyledi.

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Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

MUTANT VİRÜSÜN ETKİSİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz konuyla ilgili, "Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

Son dönemde aile içi-konut içi bulaşta daha önce bir kişi bir kişiye bulaştırırken, şimdi bir kişi aile üyelerinin tamamına bulaştırıyor.

Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

Kalabalık ve kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ailelerine İngiltere kökenli varyantın taşınmasıyla, diğer üyelerin de korunmasız olmaları nedeniyle bulaşma oranı çok arttı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!

ÇOK HIZLI GEVŞEDİK
Prof. Dr. Necmettin Ünal ise "Vaka sayısının 39 binlere çıkmasının en önemli nedenlerinden ilki normale dönüşle ilgili tedbirlerin çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokulması oldu.