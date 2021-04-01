Koronavirüste korkunç durum! Rekor geldi ama bu daha iyi günler! Yeni bir koronavirüs türü daha bulundu!
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında korkutucu rakamlara ulaşıldı. 1 Mart'ta kademe kademe geçilen normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayısı 39 binlere çıktı. Vakaların bu kadar yükselmesinin ardından kırmızı kategorideki illerin hepsine kısıtlamalar geri geldi. Ayrıca Ramazan ayına özel kısıtlamalar getirildi. Koronavirüs vakalarındaki artış ile ilgili açıklama yapan uzmanlar henüz pik noktaya çıkılmadığını açıkladı. Öte yandan yeni bir koronavirüs türünün daha bulunduğu açıklandı. İşte detaylar…
MUTANT VİRÜSÜN ETKİSİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz konuyla ilgili, "Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.