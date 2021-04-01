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Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında bugünden itibaren kimlik kartları ile seyahat edilebilecek. İki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek. Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin son dakika açıklamasında "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!" dedi. Peki Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor? İşte haberin detayları ve vizesiz gidebileceğiniz ülkeler.

01.04.2021 10:00 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:50
Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalandı.

Sözkonusu Protokol bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Buna göre iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT UYGULAMASININ DETAYLARI
Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor..

Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmaları tavsiye ediliyor.