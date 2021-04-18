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Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişiye bulaştı. Türkiye'de koronavirüs vakalarında patlama yaşanıyor. Son 24 saatte 60 bini aşkın koronavirüs vakası tespit edildi. Vakaların artmasının ardından Kabine Toplantısı'ndan kısmi kapanma kararı çıktı. Konuyla ilgili korkutan açıklamalarda bulunan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel "Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor. Genç hastalar, daha fazla doku tahribiyle geliyor. Virüs silah değiştirdi. Çocuk hastalarımız da artıyor. Yoğun bakımlar alarm veriyor." ifadelerini kullandı.

18.04.2021 12:01 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:01
Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

Türkiye, salgının başladığı 13 aydan bu yana, vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı.

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Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

Vaka sayısının 62 bin 606, ağır hasta sayısının ise 3 bin 240'a ulaştığı bu hafta itibariyle artık herkesin seferberlik varmış gibi salgınla mücadelede özellikle kurallara riayet etmek anlamında bu işi ciddiye alması gerektiğini söyleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, artık çok daha genç yaşta hastaların kaybedilmeye başlandığını ve yoğun bakım ekiplerinin de ağır bir travmatik süreçle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

Prof. Dr. Cinel, "Bunun majör olarak üçüncü bir yukarı gidiş olduğunu düşündüğümüz zaman, birinci dalgada adeta bir seferberlik hali vardı ve vaka sayıları zirvede 13 bin 300'lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması da 1980 hasta oldu. İkinci yukarıya gidişte, vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara yansıması ise 5 bin 970'lerde olmuştu (maksimum). Biz, tam kapanmaya gitmeden, müthiş bir sağlık altyapısının yanında üstyapı diyebileceğimiz yoğun bakım ekiplerinin inanılmaz özverili mücadelesi ile bunun da üstünden gelmiştik ve ağır hasta sayılarımız 500'lere kadar inmişti. Fakat şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidiyoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve net" dedi.

Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

"KARŞIMIZDA MUTASYONA UĞRAMIŞ BİR VİRÜS VAR"
"Şimdiki gidişte karşımızda mutasyona uğramış bir virüs var, toplumda hızlı yayılabiliyor ve dokuları biraz daha fazla tahrip ediyorö diyen Prof. Dr. Cinel, bunun sonuçlarının ise daha ağır olduğunu söyledi ve ekledi: "Çok daha genç hastalarımız var. Aşılamanın da faydası ile (65 yaş üstünü aşılamayı başardık), artık yoğun bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu an 60'lara 59'lara geri geldik.

Koronavirüste kırmızı alarm! Silah değiştirdi! Hiçbirisine benzemiyor

Bu çok önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında da hastamız var, 45 yaşında da hastamız var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş bir şekilde geliyorlar yoğun bakımlarımıza. Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200'lerdeyiz. Son 6 haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de artıyor hızla.