İllerin koronavirüs renk kodu değişti! En yüksek riskli iller açıklandı! Tam kapanma mı geliyor? İşte şehirlerin risk durumu
Türkiye 1 Mart'ta normalleşmeye geçtikten hemen sonra koronavirüs vakalarındaki artışla şoku yaşadı. Son 24 saatte 60 bini aşkın koronavirüs vakası tespit edildi. Geçtiğimiz haftaki Kabine Toplantısı'ndan kısmı kapanma kararı çıkmıştı. Buna göre servis pakete geri dönüldüğü ve seyahat yasağının tekrar uygulanmaya başlanacağı açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedirlerin kısa sürede etki etmesi beklenirken, illerin risk haritası bir kez daha güncellendi. Peki son güncellemede hani iller en yüksek risk grubunda? Tam kapanma geri mi geliyor? İşte il il Türkiye'nin koronavirüs risk haritası
Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Koronavirüste vaka sayılarının artmasında suçlu aramadıklarını ancak toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu' belirtti. Tedbirlerin keyfi olarak değil endişe verici korona virüsü tablosundaki artışlar sonrasında kademe kademe getirildiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı ettiği koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarının ardından kabine toplantısına sunulacak son dakika tedbir tavsiyelerini titizlikle ve istişare ile belirlediklerini belirtti.
İŞTE SON VAKA TABLOSU
Türkiye'de dün 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 973 oldu. Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu