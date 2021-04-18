Dikkat çeken koronavirüs aşı önerisi! Yaptırmayana para cezası...

Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ederken, özellikle ramazan ayıyla birlikte aşı randevularındaki düşüş dikkat çekti. Yapılan araştırmaya göre toplumda en çok kadınların aşıya ilişkin tereddüt yaşadığı ortaya çıktı. Hastalığı hafif atlatanlar da aşı karşıtı tavır sergiliyor. Aşı karşıtlarına ve aşıya tereddütle yaklaşanlara karşı iktidar muhalefet adeta tek yürek oldu. Öneriler arasında aşı olmayana maskede olduğu gibi ceza yazılması da bulunuyor.

18.04.2021 08:24 - Son Güncelleme: 18.04.2021 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





