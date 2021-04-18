Dikkat çeken koronavirüs aşı önerisi! Yaptırmayana para cezası...
Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ederken, özellikle ramazan ayıyla birlikte aşı randevularındaki düşüş dikkat çekti. Yapılan araştırmaya göre toplumda en çok kadınların aşıya ilişkin tereddüt yaşadığı ortaya çıktı. Hastalığı hafif atlatanlar da aşı karşıtı tavır sergiliyor. Aşı karşıtlarına ve aşıya tereddütle yaklaşanlara karşı iktidar muhalefet adeta tek yürek oldu. Öneriler arasında aşı olmayana maskede olduğu gibi ceza yazılması da bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un "aşıya yönelik tutumları ve etki eden faktörleri tespite yönelik araştırması"ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye'de salgına karşı kitlesel aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenlerine ilişkin önemli ipuçları veren araştırmaya göre, toplumda en çok kadınlar aşı konusunda tereddüt yaşıyor.
Prof. Dr. Bozkurt, 9-16 Nisan 2021 arasında çevrimiçi olarak 4 bin 510 kişiyle "Aşı karşıtları, taraftarları ve müteredditleri: Aşıya yönelik tutumlar ve etki eden faktörler" başlıklı anket çalışması yaptı. Yapılan çalışmada 4 bin 79 anket değerlendirmeye alınırken, anketi cevaplayanların yüzde 42'sini kadınlar, yüzde 52'sini de erkekler oluşturdu.
Ankete katılanların yüzde 10,7'si "aşı oldum", yüzde 14,8'i "bulduğum ilk aşıyı olacağım", yüzde 19,3'ü "aşıya ilişkin tereddütlerim var, beklemekten yanayım", yüzde 9,8'i "aşı olmayı düşünmüyorum", yüzde 41,3'ü "aşı olmak için sıramı bekliyorum", yüzde 4,1'i ise "diğer" yanıtını verdi. "Sürü bağışıklığını" savunanların oranı da yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.
AŞIYA GÜVEN YÜZDE 38
Milliyet'in haberine göre çalışmada mevcut aşılara güven düzeyi yüzde 38, aşı üreten firmalara güven ise yüzde 28 olarak belirlendi. Bilime güvendiğini belirten katılımcıların oranı yüzde 75'te kalırken, yüzde 11'i bilime güvenmediğini, yüzde 33'ü ise "alternatif tıbba" güvendiğini ifade etti.