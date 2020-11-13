Koronavirüste en büyük korku! Aşı çalışmalarında sona gelindi ama...
Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denendiği İstanbul Tıp Fakültesi'nden gelen ilk sonuçların umut verici olduğunu aktaran Prof. Dr. Tufan Tükek, "İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu" dedi. Tükek ayrıca çalışmaların bu hızla devam etmesi durumunda bahar aylarında koronavirüsün etkisinin azalacağını dile getirdi.
13.11.2020 08:39
- Son Güncelleme: 13.11.2020 08:39
Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten umut veren açıklamalar geldi.
Alman firması Biontech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği "BNT162ö" adlı aşının yanı sıra, Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, "Aşı çalışmalarımız sona erdi.
İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Kovid-19'un azalacağını görebiliriz. Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız" dedi.
MUTASYON OLMAZSA
Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye'ye de gelmiş olacağını dile getiren Prof.Dr.Tükek,
"Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık.