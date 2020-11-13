Koronavirüste en büyük korku! Aşı çalışmalarında sona gelindi ama...

İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Kovid-19'un azalacağını görebiliriz. Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız" dedi.