BP Club çekiliş sonuçları açıklandı! İşte BP Club çekilişinin kazanan talihlileri

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 40453693- 255.01.02-E.7311 sayılı izin ile BP Petrolleri A.Ş. adına 05.10.2020 (SAAT: 00.01)- 11.10.2020 (SAAT: 23:59) tarihleri arasında MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenen BP Petrolleri A.Ş. kampanyası sonuçlandı. İşte BP Club çekiliş sonuçları...