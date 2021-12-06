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Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 2 yıldır resmen başımıza bela oldu. Tam bitecek derken koronavirüsün yeni varyantının açıklanması dünyayı alarma geçirdi. DSÖ'nün Omicron adını verdiği varyantın daha önce hiç görülmemiş bir belirtisi ortaya çıktı.

06.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 06.12.2021 09:41
Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.

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Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var.

Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...

YENİ SEMPTOMU AÇIKLADI
Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, Omicron'u teşhis etmekte oldukça faydalı olacağını düşündüğü yeni semptomu açıkladı.

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