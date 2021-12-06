Koronavirüste daha önce hiç görülmedi! Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 2 yıldır resmen başımıza bela oldu. Tam bitecek derken koronavirüsün yeni varyantının açıklanması dünyayı alarma geçirdi. DSÖ'nün Omicron adını verdiği varyantın daha önce hiç görülmemiş bir belirtisi ortaya çıktı.
06.12.2021 09:40
- Son Güncelleme: 06.12.2021 09:41
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.