200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP’ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan’a hakaretlere göz yumuyor

İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAR

Ekşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyor. Başlık açılabilmesi için tam olarak 'Ekrem İmamoğlu' yazılması gerekiyor.



İBB seçimleri döneminde Sözlükteki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellendi.

