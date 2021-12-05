200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Provokatif yayınları, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmeleriyle ön plana çıkan portalda Ekrem İmamoğlu, İBB'yi, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olma üzere diğer Bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entrylere göz yumuluyor. İşte ikiyüzlü tutum sergileyip troll ağıyla suni gündem yaratmaya çalışan Ekşi Sözlük'te sergilenen kirli oyunun deşifresi...
Provokatif yayınları, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karşıtırma peşinde olan Ekşi Sözlük isimli çöplük, algı operayonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşlara sırf hükümeti destekledikleri için "aktroll" yakıştırmasının yapıldığı Ekşi Sözlük'te sosyal medya algısının nasıl yapıldığı raporlarla kanıtlandı.
Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.
'EKŞİTROLLER'DEN SOSYAL MEDYADA SİSTEMATİK KARA PROPAGANDA
Devletinin yanında olup, hükümete destek veren, özellikle AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara 'Aktroll' yakıştırması yapıldığı birçok kişinin malumu.
Ekşi Sözlük, bu tarz yakıştırmalarda başı çeken bir platform olarak ön plana çıkıyor.
İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAR
Ekşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyor. Başlık açılabilmesi için tam olarak 'Ekrem İmamoğlu' yazılması gerekiyor.
İBB seçimleri döneminde Sözlükteki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellendi.
Ekrem İmamoğlu ile ilgili net kurallara sahip olan Ekşi Sözlük, söz konusu hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için göstermiyor.
Erdoğan hakkında istenen her kısaltma başlık açılıyor; 'Tayyipler', 'Tayyolar', 'Tayyörler' şeklinde hakarete varan söylemlere yer veriliyor. Sözlük yöneticileri bu tarz başlıklara müdahale etmiyor.
Fotoğrafta: Ekşi Sözlük'teki troll ağı
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