Türkiye ile Katar’ın son 20 yılda geliştirdiği yüksek düzeyli stratejik iş birliği düşman devletlere gözdağı verdi

İLİŞKİLER, 2002 YILINDAN BU YANA BÜYÜK GELİŞME KAYDETTİ

Türkiye-Katar ilişkileri, 2002 yılından bu yana hızlı bir gelişme gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o yıllarda Başbakan olarak Katar'a yaptığı ziyaret kapsamında başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere anlaşma imzalandı.

Orta Doğu'da Türk dış politikasının önemi giderek arttı. Bu gelişmelerden en dikkati çekeni de Katar-Türkiye ilişkileri oldu. İki ülke arasında son yirmi yılda birçok üst düzey ziyaret yapılırken, çeşitli alanlarda ekonomik alışverişler de arttı.

2008 yılında ilk Türk-Katar İş Forumu, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Doha'da gerçekleştirildi ve aynı yıl iki ülke arasında çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğini başlatmak için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan, 2013 yılında Doha'daki Türk Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yaptı. Erdoğan'ın ayrıca 2014'te Cumhurbaşkanlığını devraldıktan sonra ziyaret ettiği ilk Arap ülkesi Katar oldu.