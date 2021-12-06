Türkiye ile Katar'ın son 20 yılda geliştirdiği yüksek düzeyli stratejik iş birliği düşman devletlere gözdağı verdi
Türkiye-Katar ilişkileri, son 20 yılda özellikle siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda hızlı bir ilerleme kaydetti. Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasıyla iki ülke arasındaki bağ daha da güçlendi. Katar, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yanında duran ilk ülke olurken Türkiye askeri ve siyasi destek vererek, Körfez ülkelerinin Katar'ı ablukaya almasına karşı Doha yönetiminin yanında durdu. Haberin detayları...
RESMİ İLİŞKİLER 1979 YILINDA BAŞLADI
Türkiye ile Katar arasındaki resmi ilişkiler, 1979 yılında Ankara ve Doha'da karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla başladı.
İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında 2014 yılında Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasıyla daha da güçlendi.
Komite, ilki Aralık 2015'te olmak üzere 6 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda çeşitli alanlarda 60'ın üzerinde anlaşma imzalandı.
İLİŞKİLER, 2002 YILINDAN BU YANA BÜYÜK GELİŞME KAYDETTİ
Türkiye-Katar ilişkileri, 2002 yılından bu yana hızlı bir gelişme gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o yıllarda Başbakan olarak Katar'a yaptığı ziyaret kapsamında başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere anlaşma imzalandı.
Orta Doğu'da Türk dış politikasının önemi giderek arttı. Bu gelişmelerden en dikkati çekeni de Katar-Türkiye ilişkileri oldu. İki ülke arasında son yirmi yılda birçok üst düzey ziyaret yapılırken, çeşitli alanlarda ekonomik alışverişler de arttı.
2008 yılında ilk Türk-Katar İş Forumu, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Doha'da gerçekleştirildi ve aynı yıl iki ülke arasında çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğini başlatmak için bir mutabakat zaptı imzalandı.
Erdoğan, 2013 yılında Doha'daki Türk Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yaptı. Erdoğan'ın ayrıca 2014'te Cumhurbaşkanlığını devraldıktan sonra ziyaret ettiği ilk Arap ülkesi Katar oldu.