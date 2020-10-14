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Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde sürerken, mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon ekiplerinin çalışmaları gece gündüz sürüyor. Ankara'daki filyasyon ekipleri, gece geç saatlerde kapı kapı gezip pozitif çıkan hastalar ve temaslılarını bularak izole edilmelerini sağlıyor. Bu yolla salgının yayılması engelleniyor.

14.10.2020 12:14 - Son Güncelleme: 14.10.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





