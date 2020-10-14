Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde sürerken, mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon ekiplerinin çalışmaları gece gündüz sürüyor. Ankara'daki filyasyon ekipleri, gece geç saatlerde kapı kapı gezip pozitif çıkan hastalar ve temaslılarını bularak izole edilmelerini sağlıyor. Bu yolla salgının yayılması engelleniyor.
14.10.2020 12:14
- Son Güncelleme: 14.10.2020 12:14
Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor.
Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor.
Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.
Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisini Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi.
Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti.