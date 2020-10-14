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Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde sürerken, mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon ekiplerinin çalışmaları gece gündüz sürüyor. Ankara'daki filyasyon ekipleri, gece geç saatlerde kapı kapı gezip pozitif çıkan hastalar ve temaslılarını bularak izole edilmelerini sağlıyor. Bu yolla salgının yayılması engelleniyor.

DHA
14.10.2020 12:14 - Son Güncelleme: 14.10.2020 12:14
Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor.

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Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor.

Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.

Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisini Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi.

Koronavirüse karşı gece gündüz kapı kapı geziyorlar! Yer: Ankara

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti.

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