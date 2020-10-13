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İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası

İstanbul'da koronavirüs salgını vaka sayıları yeniden artışa geçti, vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. Peki, İstanbul'da hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? Hangi ilçelerde koronavirüs vaka sayıları artışa geçti? İşte, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs vaka yoğunluğu haritası...

13.10.2020 18:10 - Son Güncelleme: 13.10.2020 18:41
İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası

İstanbul`da vaka sayısı Ankara`nın iki katına çıktı. Uzmanlara göre bunun nedeni tatil dönüşleri.

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İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası


ADALAR

İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası


ARNAVUTKÖY

İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası


ATAŞEHİR

İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti: Hangi ilçede ne kadar koronavirüs vakası var? İstanbul koronavirüs haritası

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