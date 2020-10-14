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CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden önce Tuzla'da başlayan projeleri durdurduğu öğrenildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Sahili'nde bulunan Zeminaltı Otoparkı'nın yüzde 75'inin bitmiş olduğunu belirterek, "Otoparkın kalan yüzde 25'i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz" dedi. Yazıcı, "18 ay oldu. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. CHP'li İBB daha verdiği vaatleri bile yapmadı" ifadelerini kullandı.

Barış Savaş
14.10.2020 12:17 - Son Güncelleme: 14.10.2020 12:25
CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

Şadi Yazıcı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla Sahili'nde bulunan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi çalışmaları hakkında şunları söyledi:

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CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

"Sahil otoparkının projesi ve planları Tuzla Belediyesi'ne aittir. 20-25 milyon tutuyor, bizim için yüksek para. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 'Yapar mısınız?' dedik.

CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

Onlar da 'Yapıyoruz' dedi. Büyükşehir'e verdik. İhale yaptırdık. Devamını istedik, istiyoruz. Bu da kötü bir şey değil. İnşallah bitecektir. Bize ilk önce gelen mesaj buraların durdurulacağı üzerineydi. Ben biraz fazla konuşunca, 'Büyükşehir ne yapsın, devam etmek zorunda kaldı."

CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

"GÖSTERMELİK BİLE OLSA BİR DENİZ OTOBÜSÜ GETİRMEDİNİZ"
Şadi Yazıcı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerinde hatırlatarak, "18 ay oldu, buraya göstermelik bile olsa bir deniz otobüsü getirmediniz" dedi.

CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

"BAŞLAMIŞ OLAN PROJELERİ BİTİRME ZAHMETİNE KATLANIN"
Şadi Yazıcı; CHP Grubu tarafından "Önerge verdiniz mi?" sorusuna da cevap verdi ve "Ben bu konuda önerge vermedim. Sosyal medyadan da paylaşmadım. Sadece konuştum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhatap aldım.

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