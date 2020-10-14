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CHP'li İBB, Tuzla’da başlanmış projeleri durdurdu! Vatandaş 18 aydır otopark bekliyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden önce Tuzla'da başlayan projeleri durdurduğu öğrenildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Sahili'nde bulunan Zeminaltı Otoparkı'nın yüzde 75'inin bitmiş olduğunu belirterek, "Otoparkın kalan yüzde 25'i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz" dedi. Yazıcı, "18 ay oldu. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. CHP'li İBB daha verdiği vaatleri bile yapmadı" ifadelerini kullandı.

14.10.2020 12:17 - Son Güncelleme: 14.10.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





