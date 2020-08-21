1400 yıllık tarih zincirlerinden kurtuldu! İşte Kariye Camii'nin bilinmeyenleri...
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul'da bulunan ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açıldı. Peki, tarihi yapı bugüne kadar hangi değişiklikleri geçirdi? Hangi dönemde müze olarak kullanılmaya başlandı. İşte Kariye Camii ile ilgili merak edilenler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
1400 yıl önce inşa edilen Kariye Camii, ilk önce kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında II. Bayezid tarafından camii olarak değiştirildi. Kariye Camii, uzun bir süre sonra 1945 yılında müze olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul'da bulunan ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açıldı. İşte Kariye Camii ile ilgili merak edilenler...
Tarihçesi ve ilk yapısı hakkında birçok bilgi bulunuyor. Khora kelime olarak bir yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade etmektedir. Türkçe'de "köy" anlamındaki karyeden gelen Kariye de bir bakıma bunun tercümesidir.
IV. yüzyıl başlarında Konstantinos tarafından yaptırılan surların dışında kaldığından bu adın verildiği ileri sürülüyor.