1400 yıllık tarih zincirlerinden kurtuldu! İşte Kariye Camii'nin bilinmeyenleri...

1400 yıl önce inşa edilen Kariye Camii, ilk önce kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında II. Bayezid tarafından camii olarak değiştirildi. Kariye Camii, uzun bir süre sonra 1945 yılında müze olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul'da bulunan ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açıldı. İşte Kariye Camii ile ilgili merak edilenler...